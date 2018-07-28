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Канада сделала заявление по поводу российской оккупации Крыма

Канада сделала заявление по поводу российской оккупации Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В правительстве Канады указали на то, что после оккупации Крыма Россией начались серьезные нарушения прав человека, совершенные представителями российских властей, а также призвали не уменьшать давление на РФ, в том числе с помощью санкций, пока Россия не будет уважать международное право и суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу министерством международных дел Канады, передает УНН.

"Незаконным вторжением и аннексией Крыма Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, и жизненно важную международную норму, согласно которой ни одна страна не может насильно изменить границы другой страны. Канада подтверждает свою неизменную приверженность территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией в направлении насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе через открытие в мае 2018 года моста через Керченский пролив", - отметили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении сказано, что "после оккупации Крыма Россией мы стали свидетелями серьезных нарушений прав человека, совершенных представителями власти России, включая подавление свободы слова и объединения, выборочные аресты, пытки, задержания и исчезновения". "Многие из этих серьезных нарушений прав человека были зафиксированы осенью прошлого года Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека", - отметили в канадском министерстве.

"Мы призываем освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и приговорены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", - говорится в заявлении.

Внимание обращается и на то, что богатое культурное наследие Крыма также стало целью для действий России, в том числе через плохое обращение с крымскотатарским населением и их историческими местами.

"Канада непоколебима в своей поддержке народа Украины. Международное сообщество вместе должно поддерживать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не будет уважать международное право и суверенитет Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашающий политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова к России, опубликован с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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