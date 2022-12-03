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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Канада запровадила нові санкції за передачу іранських дронів росії

Канада запровадила нові санкції за передачу іранських дронів росії

Київ • УНН

 • 1017120 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Канади оголосило, що Канада запроваджує додаткові санкції проти Ірану - зокрема, проти іранських компаній, пов'язаних з розробкою дронів "Shahed" та передачею БПЛА росії, пише УНН.

Деталі

Санкції вводять проти додаткових 4 іранських фізичних та 5 юридичних осіб "за їхню роль у грубих та систематичних порушеннях прав людини режимом та діями, які продовжують загрожувати міжнародному миру та безпеці".

Так, до списку зокрема увійшли:

  • Safiran Airport Services, іранська вантажна та комерційна авіакомпанія, яка координувала польоти російських військових між Іраном та росією, через які іранський режим передав росії ударні БПЛА іранського виробництва;
  • Baharestan Kish Company, дочірня фірма Кооперативного фонду КВІР, яка уклала угоди з силами опору "Басідж" та КВІР щодо надання дослідницьких послуг у технологічному секторі, включаючи розробку компонентів БПЛА серії "Shahed".

Доповнення

Іран вперше визнав, що постачав росії дрони, на початку листопада. росія використовувала безпілотники для атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

У листопаді Канада вже вводила санкції проти Ірану, спрямовані проти компаній, яких вона звинувачує у постачанні росії безпілотників.

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