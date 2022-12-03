Канада запровадила нові санкції за передачу іранських дронів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Канади оголосило, що Канада запроваджує додаткові санкції проти Ірану - зокрема, проти іранських компаній, пов'язаних з розробкою дронів "Shahed" та передачею БПЛА росії, пише УНН.
Деталі
Санкції вводять проти додаткових 4 іранських фізичних та 5 юридичних осіб "за їхню роль у грубих та систематичних порушеннях прав людини режимом та діями, які продовжують загрожувати міжнародному миру та безпеці".
Так, до списку зокрема увійшли:
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- Safiran Airport Services, іранська вантажна та комерційна авіакомпанія, яка координувала польоти російських військових між Іраном та росією, через які іранський режим передав росії ударні БПЛА іранського виробництва;
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- Baharestan Kish Company, дочірня фірма Кооперативного фонду КВІР, яка уклала угоди з силами опору "Басідж" та КВІР щодо надання дослідницьких послуг у технологічному секторі, включаючи розробку компонентів БПЛА серії "Shahed".
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Доповнення
Іран вперше визнав, що постачав росії дрони, на початку листопада. росія використовувала безпілотники для атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
У листопаді Канада вже вводила санкції проти Ірану, спрямовані проти компаній, яких вона звинувачує у постачанні росії безпілотників.