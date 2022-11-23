Канада запрошує до країни 1,5 млн іммігрантів: навіщо їй це знадобилося
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Починаючи з найближчого січня і до кінця 2025 року, уряд Канади планує щорічно приймати у себе по 500 тис. іммігрантів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Через наплив мігрантів, протягом найближчих трьох років населення Канади має збільшитися загалом на 1,5 млн осіб.
Причини здебільшого пояснюються простою арифметикою. Як і в багатьох інших розвинених країнах, показники народжуваності в Канаді неухильно знижуються, а середній вік жителів – навпаки, також неухильно зростає, погрожуючи перетворити Канаду на країну пенсіонерів, забезпечувати яких працездатному населенню буде дедалі складніше.
А отже, якщо країна хоче зростати та розвивати свою економіку, без іммігрантів їй не обійтися.
Нагадаємо
30 березня більшість членів парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.