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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Канада запрошує до країни 1,5 млн іммігрантів: навіщо їй це знадобилося

Канада запрошує до країни 1,5 млн іммігрантів: навіщо їй це знадобилося

Київ • УНН

 • 4629403 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Починаючи з найближчого січня і до кінця 2025 року, уряд Канади планує щорічно приймати у себе по 500 тис. іммігрантів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Через наплив мігрантів, протягом найближчих трьох років населення Канади має збільшитися загалом на 1,5 млн осіб.

Причини здебільшого пояснюються простою арифметикою. Як і в багатьох інших розвинених країнах, показники народжуваності в Канаді неухильно знижуються, а середній вік жителів – навпаки, також неухильно зростає, погрожуючи перетворити Канаду на країну пенсіонерів, забезпечувати яких працездатному населенню буде дедалі складніше.

А отже, якщо країна хоче зростати та розвивати свою економіку, без іммігрантів їй не обійтися.

Нагадаємо

30 березня більшість членів парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.

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