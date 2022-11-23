Канада приглашает в страну 1,5 млн. иммигрантов: зачем ей это понадобилось

Детали

Из-за наплыва мигрантов, в ближайшие три года население Канады должно увеличиться в общей сложности на 1,5 млн. человек.

Причины в большинстве своем объясняются простой арифметикой. Как и во многих других развитых странах, показатели рождаемости в Канаде неуклонно снижаются, а средний возраст жителей – наоборот, также неуклонно растет, угрожая превратить Канаду в страну пенсионеров, обеспечивать трудоспособному населению все сложнее.

Следовательно, если страна хочет расти и развивать свою экономику, без иммигрантов ей не обойтись.

Напомним

30 марта большинство членов парламента Канады поддержали отмену визового режима с Украиной.