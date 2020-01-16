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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3014 перегляди

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Канада вимагає від Ірану “повної співпраці” у справі про збиття літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Канадські слідчі відвідали місце авіакатастрофи поблизу Тегерана, жертвами якого стали 57 канадських громадян. Міністр транспорту Канади Марк Ґарно 15 січня заявив, що слідчі з цієї країни ще не отримали доступ до "чорних скриньок" та записів переговорів пілотів літака Boeing 737-800 авіакоммпанії “Міжнародних авіаліній України” (МАУ), але наполягають на такому доступі. Про це пише Радіо Свобода, інформує УНН

Канада вимагає від Ірану “повної співпраці” у справі про збиття літака МАУ

Раніше Іран надав візи групі канадських чиновників, включно з двома фахівцями з Ради безпеки транспорту. “Іранці сказали, що нам дозволять брати участь не лише в розшифровці „чорних скриньок“, але і в аналізі. Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу”, — повідомив міністр на пресконференції в Оттаві.

Марк Ґарно нагадав, що він та міністри закордонних справ з України, Швеції, Афганістану та Великої Британії планують зустрітися 16 січня, щоб вимагати “повної співпраці з боку іранської влади”. “Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо”, — додав міністр транспорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський вшанував пам’ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

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