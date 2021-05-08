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Канада виділить 310 млн доларів на боротьбу з COVID-19 у світі

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Канада виділила додаткові 375 мільйонів (близько 310 млн дол США) канадських доларів на боротьбу з COVID-19 у світі. Це найбільше фінансове зобов'язання на сьогоднішній день в рамках VAX LIVE. Про це заявив Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо на прес-конференції в п'ятницю, інформує УНН.

Деталі

Трюдо підкреслив, що приєднається до інших світових лідерів, які беруть участь в VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, який повинен вийти в ефір 8 травня.

"Цей захід, що є частиною річної кампанії Global Citizen Recovery Plan for the World, світ побачить, як артисти об'єднаються в згуртованому заклику до глобальної справедливості і впевненості в вакцинах як єдиному способі покласти край пандемії у всьому світі", - пояснив Джастін Трюдо.

Шоу, організоване співачкою, актрисою і продюсером Селеною Гомес, включатиме спеціальні виступи прем'єр-міністра Трюдо та інших світових лідерів, а також виступи керівників кампанії VAX LIVE принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, виступи Дженніфер Лопес, Едді Веддера, Foo Fighters, Джей Белвіна і HER.

"Канада розуміє, що ми ніколи не покінчимо з цією пандемією, поки не покінчимо з нею всюди у всьому світі", - сказав прем'єр-міністр Трюдо.

У сьогоднішньому оголошенні прем'єр-міністр підкреслив, що Канада як і раніше твердо прихильна забезпеченню "рівного доступу до матеріалів і вакцин" в рамках своєї глобальної відповіді на пандемію.

За останній рік уряд Канади вніс понад 970 мільйонів канадських доларів в ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator), включаючи 220 мільйонів доларів в COVAX, а також на фінансування доставки вакцини, надання терапевтичних і діагностичних засобів і зміцнення систем охорони здоров'я в вразливих країнах.

Загальний внесок Канади в ACT-A становить майже 1,35 мільярда канадських доларів. Це допоможе ACT-A заповнити дефіцит фінансування в розмірі 19 мільярдів доларів США і є потужним закликом до дій для інших урядів, щоб вони активізувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителі Канади їздять вакцинуватися у США

Довідково

ACT-A - платформа прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) - це механізм глобальної співпраці з метою прискорення розвитку, виробництва та забезпечення доступності тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Його структурою є фонд COVAX, який має на меті закупити принаймні 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року, у тому числі 1,3 млрд - для країн з низькими та середніми доходами.

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