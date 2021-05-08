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Канада выделит 310 млн долларов на борьбу с COVID-19 в мире

Канада выделит 310 млн долларов на борьбу с COVID-19 в мире

Киев  •  УНН

 • 13073 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Канада выделила дополнительные 375 (около 310 млн дол США) канадских долларов на борьбу с COVID-19 в мире. Это самое большое финансовое обязательство на сегодняшний день в рамках VAX LIVE. Об этом заявил Премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции в пятницу, передает УНН.

Детали

Трюдо подчеркнул, что присоединится к другим мировым лидеров, участвующих в VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, который должен выйти в эфир 8 мая.

"Эта мера, являющаяся частью годовой кампании Global Citizen Recovery Plan for the World, мир увидит, как артисты объединятся в сплоченном призыве к глобальной справедливости и уверенности в вакцинах как едином способе положить конец пандемии во всем мире", - пояснил Джастин Трюдо .

Шоу, организованное певицей, актрисой и продюсером Селеной Гомес, будет включать специальные выступления премьер-министра Трюдо и других мировых лидеров, а также выступления руководителей кампании VAX LIVE принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, выступления Дженнифер Лопес, Эдди Веддера, Foo Fighters, Джей Белвина и HER.

"Канада понимает, что мы никогда не покончим с этой пандемией, пока не покончим с ней везде во всем мире", - сказал премьер-министр Трюдо.

В сегодняшнем объявлении премьер-министр подчеркнул, что Канада по-прежнему твердо привержена обеспечению "равного доступа к материалам и вакцинам" в рамках своего глобального ответа на пандемию.

За последний год правительство Канады внесло более 970 млн канадских долларов в ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator), включая 220 млн долларов в COVAX, а также на финансирование доставки вакцины, предоставление терапевтических и диагностических средств и укрепление системами здравоохранения в уязвимых странах.

Общий вклад Канады в ACT-A составляет почти 1,35 миллиарда канадских долларов. Это поможет ACT-A восполнить дефицит финансирования в размере 19 млрд долларов США и является мощным призывом к действиям для других правительств, чтобы они активизировались.

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Справка

ACT-A - платформа быстрого доступа к инструментам противодействия COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) - это механизм глобального сотрудничества с целью ускорения развития производства и обеспечения доступности тестов, лечения и вакцин против COVID-19. Его структурой является фонд COVAX, который имеет целью закупить по крайней мере 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года, в том числе 1,3 млрд - для стран с низкими и средними доходами.

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