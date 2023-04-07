Канада розслідує можливий незаконний збір даних ботом ChatGPT
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Канаді розпочали розслідування можливого неналежного використання особистих даних чат-ботом штучного інтелекту ChatGPT, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу комісара з питань конфіденційності.
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“Офіс комісара з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Розслідування, як зазначається, було розпочато як відповідь на скаргу щодо збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди користувачів.
Також у повідомленні пресслужби йдеться про те, що вплив штучного інтелекту на конфіденційність громадян Канади — це головний пріоритет Офісу комісара.
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