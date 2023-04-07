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Канада расследует возможный незаконный сбор данных ботом ChatGPT

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Канаде начали расследование возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по вопросам конфиденциальности.

Цитата

“Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении компании, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT”, — говорится в сообщении.

Детали

Расследование, как отмечается, было начато как ответ на жалобу о сборе, использовании и разглашении личной информации без согласия пользователей.

Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что влияние искусственного интеллекта на конфиденциальность граждан Канады — это главный приоритет Офиса комиссара.

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