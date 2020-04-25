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Канада продовжуватиме допомагати обороноздатності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У рамках розвитку воєнно-політичного діалогу зі стратегічними партнерами України, 24 квітня Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні пані Ларисою Галадза. Співрозмовники обговорили пріоритетні напрями оборонної реформи, а Канада підтвердила незмінність всебічної підтримки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Сторони обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема, пріоритетних напрямів оборонної реформи та узгодили спільні дії на короткострокову перспективу.

Пані Посол підтвердила незмінність всебічної підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та готовність продовжувати надання всебічної допомоги, спрямованої на зміцнення обороноздатності України”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав, що Канада скорочує кількість своїх військових в Україні через коронавірус.

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