Канада оголосила про бойкот російського етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Збірна Канади вирішала бойкотувати етапу Кубку світу з біатлону в Тюмені (Росія) через дії Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), інформує УНН з посиланням на норвезьке видання NRK.
Відповідне рішення представники Норвегії обґрунтували в офіційному листі на ім'я президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга.
"Рішення про проведення великих міжнародних змагань в Росії суперечить рішенню Міжнародного олімпійського комітету (МОК) усунути збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхан. В даний час у нас недостатньо впевненості в зусиллях російської сторони за рішенням допінгового питання, так як Всесвітнє антидопінгове агентство досі не відновив акредитацію Російського антидопінгового агентства. У зв'язку з цим збірна Канада не надсилатиме своїх спортсменів на російський етап", - зазначено у листі.
Президент Міжнародного союзу біатлоністів вже дав свій коментар на рішення канадської сторони.
"Ніхто нікого не змушує обов'язково їхати куди-небудь", - зауважив Бессеберг.
Зауважимо, що канадські біатлоністи стали першими спортсменами, які заявили про бойкот змагань в Росії.
Нагадаємо, що російську олімпійську чемпіонку з біатлону по життєво дискваліфікували, а Міжнародний союз біатлону понизив статус Союзу біатлоністів Росії.