Канада объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сборная Канады виришала бойкотировать этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия) из-за действий Международного союза биатлонистов (IBU), информирует УНН со ссылкой на норвежское издание NRK.
Соответствующее решение представители Норвегии обосновали в официальном письме на имя президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.
"Решение о проведении крупных международных соревнований в России противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК) устранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньян. В настоящее время у нас недостаточно уверенности в усилиях российской стороны по решению допингового вопрос, так как Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановил аккредитацию Российского антидопингового агентства. В связи с этим сборная Канада не будет посылать своих спортсменов на российский этап", - говорится в письме.
Президент Международного союза биатлонистов уже дал свой комментарий решение канадской стороны.
"Никто никого не заставляет обязательно ехать куда-нибудь", - отметил Бессеберг.
Заметим, что канадские биатлонисты стали первыми спортсменами, которые заявили о бойкоте соревнований в России.
Напомним, что российскую олимпийскую чемпионку по биатлону по жизненно дисквалифицировали , а Международный союз биатлона снизил статус Союза биатлонистов России.