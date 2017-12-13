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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97587 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101731 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102092 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116067 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103213 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105744 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Канада объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Канада объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 18483 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сборная Канады виришала бойкотировать этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия) из-за действий Международного союза биатлонистов (IBU), информирует УНН со ссылкой на норвежское издание NRK.

Соответствующее решение представители Норвегии обосновали в официальном письме на имя президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

"Решение о проведении крупных международных соревнований в России противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК) устранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньян. В настоящее время у нас недостаточно уверенности в усилиях российской стороны по решению допингового вопрос, так как Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановил аккредитацию Российского антидопингового агентства. В связи с этим сборная Канада не будет посылать своих спортсменов на российский этап", - говорится в письме.

Президент Международного союза биатлонистов уже дал свой комментарий решение канадской стороны.

"Никто никого не заставляет обязательно ехать куда-нибудь", - отметил Бессеберг.

Заметим, что канадские биатлонисты стали первыми спортсменами, которые заявили о бойкоте соревнований в России.

Напомним, что российскую олимпийскую чемпионку по биатлону по жизненно дисквалифицировали , а Международный союз биатлона снизил статус Союза биатлонистов России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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