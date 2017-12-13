Канада объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Соответствующее решение представители Норвегии обосновали в официальном письме на имя президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

"Решение о проведении крупных международных соревнований в России противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК) устранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньян. В настоящее время у нас недостаточно уверенности в усилиях российской стороны по решению допингового вопрос, так как Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановил аккредитацию Российского антидопингового агентства. В связи с этим сборная Канада не будет посылать своих спортсменов на российский этап", - говорится в письме.

Президент Международного союза биатлонистов уже дал свой комментарий решение канадской стороны.

"Никто никого не заставляет обязательно ехать куда-нибудь", - отметил Бессеберг.

Заметим, что канадские биатлонисты стали первыми спортсменами, которые заявили о бойкоте соревнований в России.

Напомним, что российскую олимпийскую чемпионку по биатлону по жизненно дисквалифицировали , а Международный союз биатлона снизил статус Союза биатлонистов России.