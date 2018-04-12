Канада не братиме участь у новій військовій операції в Сирії - Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Канада не братиме участь у новій військовій операції в Сирії. Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив в інтерв'ю Radio - Canada, передає УНН.
"Канада вже бере участь в (операції, - ред.) в північному Іраку проти" Ісламської держави ". У нас є присутність (в Малі), у нас є присутність в Латвії в складі військ НАТО. Ми не хочемо бути присутніми в Сирії. Але ми надаємо гуманітарну допомогу, ми працюємо дипломатично і політично, щоб спробувати знайти рішення ", - заявив Трюдо.
Крім того, Трюдо заявив, що він стурбований ситуацією в Сирії і запевнив, що Канада буде співпрацювати зі своїми союзниками, щоб протистояти злочинам проти людяності.
Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв нові ракетні удари по Сирії у відповідь на заяви Росії.