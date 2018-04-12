Канада не будет принимать участие в новой военной операции в Сирии – Трюдо

"Канада уже участвует в (операции, - ред.) в северном Ираке против "Исламского государства". У нас есть присутствие (в Мали), у нас есть присутствие в Латвии в составе войск НАТО. Мы не хотим присутствовать в Сирии. Но мы предоставляем гуманитарную помощь, мы работаем дипломатично и политически, чтобы попытаться найти решение", - заявил Трюдо.

Кроме того, Трюдо заявил, что он обеспокоен ситуацией в Сирии и заверил, что Канада будет сотрудничать со своими союзниками, чтобы противостоять преступлениям против человечности.

Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России.



