Канада не будет принимать участие в новой военной операции в Сирии – Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Канада не будет принимать участие в новой военной операции в Сирии. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в интервью Radio – Canada, передает УНН.
"Канада уже участвует в (операции, - ред.) в северном Ираке против "Исламского государства". У нас есть присутствие (в Мали), у нас есть присутствие в Латвии в составе войск НАТО. Мы не хотим присутствовать в Сирии. Но мы предоставляем гуманитарную помощь, мы работаем дипломатично и политически, чтобы попытаться найти решение", - заявил Трюдо.
Кроме того, Трюдо заявил, что он обеспокоен ситуацией в Сирии и заверил, что Канада будет сотрудничать со своими союзниками, чтобы противостоять преступлениям против человечности.
Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России.