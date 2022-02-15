Канада надасть Україні зброю і майже 400 млн доларів кредиту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів (392,8 млн доларів США), а також летальне озброєння та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів (6,1 млн доларів США). Таку заяву канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо озвучив у понеділок, 14 лютого, повідомляє CPAC, передає УНН.
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Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що рішення надати Україні додаткову позику спрямоване на “підтримку економічної стійкості країни на тлі російської військової агресії”.
“Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ставки у цьому конфлікті величезні та пов’язані з національними інтересами Канади, — наголосила вона. — Канада єдина зі своїми союзниками з G7 та НАТО у рішучості захистити економічну та демократичну стабільність України”.
Як зазначили у відомстві, “перед агресивним нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї Канада продовжить підтримувати стабільність української економіки, зберігаючи при цьому відданість деескалації”.
Нагадаємо
Міністр оборони Данії Мортен Бодсков повідомив, що його країна не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення, бо ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими.