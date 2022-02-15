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15 марта, 19:03 • 100737 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129985 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116604 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110729 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101059 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97989 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85459 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118742 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125043 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126955 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 15:21 • 129565 просмотра
Актуальное
Канада предоставит Украине оружие и почти 400 млн долларов кредита

Канада предоставит Украине оружие и почти 400 млн долларов кредита

Киев • УНН

 • 21649 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов (392,8 млн долларов США), а также летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 млн долларов США). Такое заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо озвучил в понедельник, 14 февраля, сообщает CPAC, передает УНН.

Детали

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что решение предоставить Украине дополнительный заем направлено на “поддержание экономической устойчивости страны на фоне российской военной агрессии”.

“Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады, — подчеркнула она. - Канада едина со своими союзниками из G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины”.

Как отметили в ведомстве, “перед агрессивным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее Канада продолжит поддерживать стабильность украинской экономики, сохраняя при этом преданность деэскалации”.

Напомним

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что его страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения, потому что ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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