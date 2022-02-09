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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Данія не передаватиме зброю Україні, бо ракети виявилися старими

Данія не передаватиме зброю Україні, бо ракети виявилися старими

Київ • УНН

 • 22365 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр оборони Данії Мортен Бодсков повідомив, що його країна не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення, бо ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими, передає УНН з посиланням на The Copenhagen Post.

Деталі

За словами Бодскова, 400 ракет Stinger, поставка яких обговорювалася, виявилися занадто старими. Також він підкреслив, що Данія не має наміру відправляти інше озброєння.

У той же час через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони. А також перекинув два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.

Нагадаємо

В аеропорт “Бориспіль” прибув 10-й літак з військовою допомогою від США.

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