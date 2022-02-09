Данія не передаватиме зброю Україні, бо ракети виявилися старими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр оборони Данії Мортен Бодсков повідомив, що його країна не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення, бо ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими, передає УНН з посиланням на The Copenhagen Post.
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За словами Бодскова, 400 ракет Stinger, поставка яких обговорювалася, виявилися занадто старими. Також він підкреслив, що Данія не має наміру відправляти інше озброєння.
У той же час через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони. А також перекинув два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.
Нагадаємо
В аеропорт “Бориспіль” прибув 10-й літак з військовою допомогою від США.