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Кам'янчани встановили Всеукраїнський рекорд

Кам'янчани встановили Всеукраїнський рекорд

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Понад 1 тис. 550 кам’янчан сьогодні встановили ще один рекорд України. Передає кореспондент УНН.

Найбільша кількість людей, що одночасно стрибали на стрибалках протягом 1 хвилини безперервно стрибали на полі міського стадіону. Серед учасників рекорду — дошкільнята, школярі, студенти . Разом з молоддю стрибав і мер міста — Михайло Сімашкевич.

Кам’янчани майде вп’ятеро перевищили рекорд який встановили у 2013 році у Києві. Тоді одночасно стрибали 350 людей.

Нагадаємо, 17 квітня на Одещині встановили солодкий великодній рекорд.

Українські Національні Новини

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