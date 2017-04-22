Кам'янчани встановили Всеукраїнський рекорд

Найбільша кількість людей, що одночасно стрибали на стрибалках протягом 1 хвилини безперервно стрибали на полі міського стадіону. Серед учасників рекорду — дошкільнята, школярі, студенти . Разом з молоддю стрибав і мер міста — Михайло Сімашкевич.

Кам’янчани майде вп’ятеро перевищили рекорд який встановили у 2013 році у Києві. Тоді одночасно стрибали 350 людей.

Нагадаємо, 17 квітня на Одещині встановили солодкий великодній рекорд.