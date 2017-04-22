Каменчане установили Всеукраинский рекорд

Наибольшее количество людей, одновременно прыгали на скакалках в течение 1 минуты непрерывно прыгали на поле городского стадиона. Среди участников рекорда - дошкольники, школьники, студенты. Вместе с молодежью прыгал и мэр города - Михаил Симашкевич.

Каменчане в пять раз превысили рекорд который установили в 2013 году в Киеве. Тогда одновременно на скакалках прыгали 350 человек.

Напомним, 17 апреля в Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд .