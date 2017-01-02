Камери спостереження зафіксували підозрюваного у черговому подвійному вбивстві на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронцями Одещини розшукується чоловік, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні подвійного вбивства, що сталося в новорічну ніч в селі Приліманське Овідіопольського району, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
Відомо, що чоловік без постійного місця мешкання та роду занять. Востаннє камери відеоспостереження зафіксували його разом із загиблою жінкою незадовго до моменту її вбивства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тіло чоловіка виявили в річці на Одещині
Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо чоловіка, зображеного на фото, та його можливого місця знаходження, просимо повідомити за телефонами 102 чи 779-40-61 (чергова частина ГУНП в Одеській області).
Нагадаємо, в новорічну ніч в Одеській області сталося декілька надзвичайних подій. В Овідіопольському районі – подвійне вбивство, ще одне в Київському районі Одеси, а також нічна стрілянина.