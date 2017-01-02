Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого в очередном двойном убийстве в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Правоохранителями Одесской области разыскивается мужчина, который обоснованно подозревается в совершении двойного убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Известно, что человек без постоянного места жительства и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до момента ее убийства.
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Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о человеке, изображенном на фото, и его возможном месте нахождения, просим сообщить по телефонам 102 или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).
Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области произошло несколько чрезвычайных происшествий. В Овидиопольском районе - двойное убийство, еще одно в Киевском районе Одессы, а также ночная стрельба.