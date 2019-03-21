"КамАЗ" на смерть збив 18-річного велосипедиста
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. На Львівщині через зіткнення з вантажівкою загинув 18-річний велосипедист. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 березня близько 18:15 в одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій вантажного автомобіля "КамАЗ" скоїв наїзд на велосипедиста, 18-річного мешканця одного з селищ району. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події",- повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вантажівка протаранила легковик на Львівщині, постраждали 4 людини.