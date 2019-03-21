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"КамАЗ" насмерть сбил 18-летнего велосипедиста

Киев • УНН

 • 8748 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Во Львовской области из-за столкновения с грузовиком погиб 18-летний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области, передает УНН.

"КамАЗ" насмерть сбил 18-летнего велосипедиста

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 марта около 18:15 в одном из сел Яворовского района. Как предварительно установили правоохранители, 40-летний водитель грузового автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на велосипедиста, 18-летнего жителя одного из поселков района. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, грузовик протаранил легковушку во Львовской области, пострадали 4 человека.

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