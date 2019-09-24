Калуську ТЕЦ вирішили повернути у держвласність
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Комісія у сфері розгляду скарг із державної реєстрації при Мін’юсті вирішила повернути Калуську ТЕЦ у державну власність. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, представник Президента у Кабміні Андрій Герус у Facebook, передаєУНН.
"Комісією у сфері розгляду скарг із державної реєстрації (при Мін’юсті) прийнято рішення відмінити перереєстрацію Калуської ТЕЦ на нового власника та повернути її у державну власність", - повідомив Герус.
Він назвав це хорошою новиною для українських громадян, адже підприємство повернуто у державну власність.
"Це хороша новина для шахтарів держшахт Львівсько-Волинського басейну, буде збережений технологічний ланцюжок видобутку-збуту-споживання вугілля. Це хороша новина для організаторів спроб виведення Калуської ТЕЦ із держвласності, бо за спробу крадіжки дають менше років, аніж за завершений злочин", - додав Герус.
Раніше представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що після того, як Прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про свою відставку, на "непрозорому" засіданні уряду було ухвалено рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. В уряді тоді підтвердили виведення ТЕЦ із держвласності.