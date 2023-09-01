Каліфорнієць плив на каяку і перетнув український кордон. Його затримали прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Одещині українські прикордонники затримали каліфорнійця, який помилково заплив на територію України на каяку. Свою подорож країнами Європи він почав майже 2 місяці тому з Німеччини, пише УНН з посиланням на МВС України.
Деталі
Неподалік міста Рені в Одеській області прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця. Іноземець перетнув український кордон на каяку випадково. Свою подорож він розпочав 57 днів тому з Німеччини.
Каліфорнієць періодично пришвартовувався до берегів різних європейських країн. Так помилково відбулося й з українським берегом.
Прикордонники оформили на чоловіка протокол про адмінпорушення. Згодом іноземця передадуть в порядку реадмісії румунській стороні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тікав через ліс за кордон, але заблукав: ухилянта знайшли прикордонники