Каліфорнієць плив на каяку і перетнув український кордон. Його затримали прикордонники

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Неподалік міста Рені в Одеській області прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця. Іноземець перетнув український кордон на каяку випадково. Свою подорож він розпочав 57 днів тому з Німеччини.

Каліфорнієць періодично пришвартовувався до берегів різних європейських країн. Так помилково відбулося й з українським берегом.

Прикордонники оформили на чоловіка протокол про адмінпорушення. Згодом іноземця передадуть в порядку реадмісії румунській стороні.

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