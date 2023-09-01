Калифорниец плыл на каяке и пересек украинскую границу. Его задержали пограничники

Детали

Недалеко от города Рени в Одесской области пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии.

Калифорниец периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно произошло и с украинским берегом.

Пограничники оформили на мужчину протокол об админнарушении. Впоследствии иностранца передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

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