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Калифорниец плыл на каяке и пересек украинскую границу. Его задержали пограничники

Калифорниец плыл на каяке и пересек украинскую границу. Его задержали пограничники

Киев • УНН

 • 485760 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одесской области украинские пограничники задержали калифорнийца, который ошибочно заплыл на территорию Украины на каяке. Свое путешествие по странам Европы он начал почти 2 месяца назад из Германии, пишет УНН с ссылкой на МВД Украины.

Детали

Недалеко от города Рени в Одесской области пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии.

Калифорниец периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно произошло и с украинским берегом.

Пограничники оформили на мужчину протокол об админнарушении. Впоследствии иностранца передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

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