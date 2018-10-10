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"Калгарі" перервав переможну серію "Нешвілла" в НХЛ

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У рамках чергового змагального дня регулярного чемпіонату НХЛ відбулися шість поєдинків, повідомляє УНН.

В одній із зустрічей “Нешвілл Предаторз” вдома приймали “Калгарі Флеймс” і не змогли здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті — 0:3. У кожному із періодів господарі пропустили по шайбі. Двічі у воротах Рінне розписався Монахан, ще одного разу Ліндхольм.

Результати інших баталій:

“Кароліна” — “Ванкувер” 5:3;

“Коламбус” — “Колорадо” 5:2;

“Філадельфія” — “Сан-Хосе” 2:8;

“Вінніпег” — “Лос-Анджелес” 2:1;

“Даллас” — “Торонто” 4:7.

Додамо, що лідером Західної конференції є “Анахайм” — 6 очок в трьох матчах, а на вершині Сходу — “Кароліна” із 7 пунктами в 4-х баталіях.

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