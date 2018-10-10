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8 марта, 13:20 • 114971 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122972 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162433 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150890 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139552 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129937 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

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"Калгари" прервал победную серию "Нэшвилла" в НХЛ

"Калгари" прервал победную серию "Нэшвилла" в НХЛ

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 • 7511 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В рамках очередного соревновательного дня регулярного чемпионата НХЛ состоялись шесть поединков, сообщает УНН.

В одной из встреч “Нэшвилл Предаторз” дома принимали “Калгари Флэймз” и не смогли одержать третью подряд победу в чемпионате — 0:3. В каждом из периодов хозяева пропустили по шайбе. Дважды в воротах Ринне расписался Монахан, еще однажды Линдхольм.

Результаты других баталий:

“Каролина” — “Ванкувер” 5:3;

“Коламбус” — “Колорадо” 5:2;

“Филадельфия” — “Сан-Хосе” 2:8;

“Виннипег” — “Лос-Анджелес” 2:1;

“Даллас” — “Торонто” 4:7.

Добавим, что лидером Западной конференции является “Анахайм” — 6 очков в трех матчах, а на вершине Востока — “Каролина” с 7 пунктами в 4-х баталиях.

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