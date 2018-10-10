"Калгари" прервал победную серию "Нэшвилла" в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В рамках очередного соревновательного дня регулярного чемпионата НХЛ состоялись шесть поединков, сообщает УНН.
В одной из встреч “Нэшвилл Предаторз” дома принимали “Калгари Флэймз” и не смогли одержать третью подряд победу в чемпионате — 0:3. В каждом из периодов хозяева пропустили по шайбе. Дважды в воротах Ринне расписался Монахан, еще однажды Линдхольм.
Результаты других баталий:
“Каролина” — “Ванкувер” 5:3;
“Коламбус” — “Колорадо” 5:2;
“Филадельфия” — “Сан-Хосе” 2:8;
“Виннипег” — “Лос-Анджелес” 2:1;
“Даллас” — “Торонто” 4:7.
Добавим, что лидером Западной конференции является “Анахайм” — 6 очков в трех матчах, а на вершине Востока — “Каролина” с 7 пунктами в 4-х баталиях.