"Калгари" прервал победную серию "Нэшвилла" в НХЛ

В одной из встреч “Нэшвилл Предаторз” дома принимали “Калгари Флэймз” и не смогли одержать третью подряд победу в чемпионате — 0:3. В каждом из периодов хозяева пропустили по шайбе. Дважды в воротах Ринне расписался Монахан, еще однажды Линдхольм.

Результаты других баталий:

“Каролина” — “Ванкувер” 5:3;

“Коламбус” — “Колорадо” 5:2;

“Филадельфия” — “Сан-Хосе” 2:8;

“Виннипег” — “Лос-Анджелес” 2:1;

“Даллас” — “Торонто” 4:7.

Добавим, что лидером Западной конференции является “Анахайм” — 6 очков в трех матчах, а на вершине Востока — “Каролина” с 7 пунктами в 4-х баталиях.