Кафе-фастфуд горіло в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу кафе-фастфуду. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Миколаївської області.
Вчора, 8 лютого о 23:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі кафе-фастфуду, розташованого в Інгульському районі міста. Рятувальників сповістив охоронець розташованого навпроти магазину, який побачив дим.
По прибуттю було встановлено, що горіння виникло на кухні. Існувала загроза розповсюдження вогню на все кафе. О 23:25 пожежу було локалізовано та о 23:35 повністю ліквідовано на площі 3 кв.м. Для гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.
Як повідомляв УНН, тіла загиблих чоловіка та жінки виявили під час пожежі на Кіровоградщині.