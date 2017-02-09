Кафе-фастфуд горело в Николаеве

Вчера, 8 февраля в 23:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара кафе-фастфуда, расположенного в Ингульскому районе города. Спасателям сообщил охранник расположенного напротив магазина, который увидел дым.

После прибытия было установлено, что горение возникло на кухне. Существовала угроза распространения огня на все кафе. В 23:25 пожар был локализован и в 23:35 полностью ликвидирован на площади 3 кв.м. Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Как сообщал УНН, тела погибших мужчины и женщины обнаружили во время пожара в Кировоградской области.