Кадрову політику в МВС довірили Єніну

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"За нашою інформацією, кадровою політикою в МВС за фактом зараз керує заступник міністра закордонних справ Євген Єнін - саме йому хтось довірив управління даними питаннями. Примітно, але чиновник в свій робочий час в іншому Міністерстві активно проводить співбесіди кандидатур на ключові посади в МВС", - стало відомо УНН.

Відзначається, що такий підхід ставить під загрозу злагодженість роботи МВС в майбутньому.

"Ймовірно, на думку влади, з міжнародною політикою і арбітражами вже проблем немає ... Але тут питання - як він усім цим потім буде керувати? Кадрова політика досі залишається найбільш вразливою темою для влади - як правило неефективна і непрофесійна. А ситуація у МВС вчергове раз це підтверджує", - стало відомо УНН.