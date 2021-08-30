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Кадровую политику в МВД доверили Енину

Кадровую политику в МВД доверили Енину

Киев  •  УНН

 • 13854 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Решением кадровых вопросов в МВД Украины занимается замглавы МИД Евгений Енин, передает УНН.

Цитата

"По нашей информации, кадровой политикой в МВД по факту сейчас руководит замглавы МИД Евгений Енин - именно ему кто-то доверил управление данными вопросами. Примечательно, но чиновник в своё рабочее время в другом Министерстве активно проводит собеседования кандидатур на ключевые должности в МВД", - стало известно УНН.

Отмечается, что такой подход ставит под угрозу слаженность работы МВД в будущем.

"Вероятно, по мнению власти, с международной политикой и арбитражами уже проблем нет... Но тут вопрос - как он всем этим потом будет руководить? Кадровая политика до сих пор остаётся самой уязвимой темой для власти - как правило не эффективна и непрофессиональна. А ситуация в МВД в очередной раз это подтверждает", - стало известно УНН.

Украинские Национальные Новости

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