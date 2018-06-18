Кадрові зміни: Мінфін формує позицію щодо податку на виведений капітал
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У зв'язку зі звільненням Олександра Данилюка з посади міністра фінансів та призначення в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової остаточна позиція Мінфіну щодо запровадження в Україні податку на виведений капітал перебуває на стадії формування. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра фінансів Євген Козлов.
"Позиція Мінфіну щодо податку на виведений капітал формується", - сказав він.
За його словами, для в.о. міністра Оксани Маркарової перелік податкових питань наразі є актуальним. І поки що позиція, в тому числі щодо податку на виведений капітал формується.
"Олександр Данилюк підтримував законопроект щодо податку на виведений капітал, проте його позиція полягала у комплексному прийнятті рішення, з пошуком компенсаторів тощо. Втрати оцінювались у 30 млрд грн на рік. Наразі в рамках підготовки бюджету, я знаю, що компенсатори шукали. Бюджет готується один, проте в нього закладаються різні варіанти розвитку подій, і виходячи із позицій Мінфіну буде формуватись остаточний варіант", - сказав Козлов.
Як повідомляв УНН, одним з основних аспектів закону "Про валюту", довкола якого точаться дискусії, є вимога імплементації пакету BEPS.