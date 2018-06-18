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Кадровые изменения: Минфин формирует позицию по налогу на выведен капитал

Кадровые изменения: Минфин формирует позицию по налогу на выведен капитал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В связи с увольнением Александра Данилюка с должности министра финансов и назначении и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой окончательная позиция Минфина о введении в Украине налога на выведен капитал находится в стадии формирования. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра финансов Евгений Козлов.

"Позиция Минфина по налогу на выведен капитал формируется", - сказал он.

По его словам, для и.о. министра Оксаны Маркаровой перечень налоговых вопросов сейчас является актуальным. И пока позиция, в том числе по налогу на выведен капитал формируется.

"Александр Данилюк поддерживал законопроект о налоге на выведен капитал, однако его позиция заключалась в комплексном принятии решения, с поиском компенсаторов и тому подобное. Потери оценивались в 30 млрд грн в год. Сейчас в рамках подготовки бюджета, я знаю, что компенсаторы искали. Бюджет готовится один , однако в него закладываются различные варианты развития событий, и исходя из позиций Минфина будет формироваться окончательный вариант", - сказал Козлов.

Как сообщал УНН, одним из основных аспектов закона "О валюте", вокруг которого ведутся дискуссии, является требование имплементации пакета BEPS.

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