Кадровые изменения: Минфин формирует позицию по налогу на выведен капитал

"Позиция Минфина по налогу на выведен капитал формируется", - сказал он.

По его словам, для и.о. министра Оксаны Маркаровой перечень налоговых вопросов сейчас является актуальным. И пока позиция, в том числе по налогу на выведен капитал формируется.

"Александр Данилюк поддерживал законопроект о налоге на выведен капитал, однако его позиция заключалась в комплексном принятии решения, с поиском компенсаторов и тому подобное. Потери оценивались в 30 млрд грн в год. Сейчас в рамках подготовки бюджета, я знаю, что компенсаторы искали. Бюджет готовится один , однако в него закладываются различные варианты развития событий, и исходя из позиций Минфина будет формироваться окончательный вариант", - сказал Козлов.

Как сообщал УНН, одним из основных аспектов закона "О валюте", вокруг которого ведутся дискуссии, является требование имплементации пакета BEPS.