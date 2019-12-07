Кадрові зміни ХК "Дніпро": підписання чемпіона України та прощання з двома легіонерами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Один із лідерів чемпіонату України з хокею (УХЛ) – "Дніпро", оприлюднив кадрові зміни в клубів, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Спочатку херсонський клуб розірвав контракт із захисником Євгеном Шулешовим з Росії і нападником з Латвії Міксом Ліпсбергсом.
Шулешов почав виступати за "Дніпро" в 2018 році - провів 53 матчі, в яких віддав 7 результативних передач при показнику корисності +25, і допоміг клубу завоювати срібні медалі чемпіонату УХЛ - в минулому сезоні. Ліпсбергс підписав контракт з херсонським клубом напередодні старту сезону 2019/20, і в 19 матчах набрав 33 (13 + 20) очки при показнику корисності +25.
Натомість команду поповнив досвідчений, титулований українець Олександр Матерухін.
38-річний форвард в 1999-2005 роках грав в Північній Америці в "ECHL" (228 матчів, 56 + 77 очок) і "QMJHL" (139 матчів, 52 + 74 очки), після чого переїхав до Білорусі.
У білоруській Екстралізі Матерухін провів 9 сезонів, виступаючи за "Хімволокно", "Юність", "Нєман", солігорський "Шахтар", "Динамо-Молодечно" і "Могильов". Всього в 436 матчах нападник закинув 235 шайб і віддав 222 результативних передачі.
Також хокеїст зіграв 229 матчів в КХЛ в складі "Донбасу" і мінського "Динамо", набравши 90 (53 + 37) очок. У ВХЛ в "Донбасі" та "Югри" Матерухін заробив 73 (27 + 46) очки.
Поточний сезон форвард починав в "Могильові" (8 матчів, 4 очка), після чого перейшов в "Донбас" (11 матчів, 6 очок). Відзначимо, що Матерухін тричі ставав чемпіоном Білорусі, і в кожному з сезонів визнавався кращим форвардом першості. Також форвард тричі очолював список кращих снайперів в Екстралізі, двічі вигравав Континентальний кубок, з "Донбасом" ставав чемпіоном України і найбільш корисним гравцем сезону в ВХЛ.
Крім того, у складі збірної України Матерухін провів 42 матчі на чемпіонатах світу в різних дивізіонах.
Додамо, що "Дніпро" з 41 очком посідає другий щабель УХЛ, відстаючи від "Кременчука" на 12 балів, і випереджаючи "Донбас" на 4 бали.