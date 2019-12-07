Кадровые изменения ХК "Днепр": подписание чемпиона Украины и прощание с двумя легионерами

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Один из лидеров чемпионата Украины по хоккею (УХЛ) — “Днепр”, обнародовал кадровые изменения в клубов, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Сначала херсонский клуб расторг контракт с защитником Евгением Шулешовим из России и нападающим из Латвии Миксом Липсбергсом.

Шулешов начал выступать за “Днепр” в 2018 году — провел 53 матча, в которых отдал 7 результативных передач при показателе полезности +25, и помог клубу завоевать серебряные медали чемпионата УХЛ — в прошлом сезоне. Липсбергс подписал контракт с херсонским клубом накануне старта сезона 2019/20, и в 19 матчах набрал 33 (13 + 20) очка при показателе полезности +25.

Зато команду пополнил опытный, титулованный украинец Александр Матерухин.

38-летний форвард в 1999-2005 годах играл в Северной Америке в “ECHL” (228 матчей, 56 + 77 очков) и “QMJHL” (139 матчей, 52 + 74 очка), после чего переехал в Беларусь.

В белорусской Экстралиге Матерухин провел 9 сезонов, выступая за “Химволокно”, “Юность”, “Неман”, солигорский “Шахтер”, “Динамо-Молодечно” и “Могилев”. Всего в 436 матчах нападающий забросил 235 шайб и отдал 222 результативных передачи.

Также хоккеист сыграл 229 матчей в КХЛ в составе “Донбасса” и минского “Динамо”, набрав 90 (53 + 37) очков. В ВХЛ в “Донбассе” и “Югры” Матерухин заработал 73 (27 + 46) очка.

Текущий сезон форвард начинал в “Могилеве” (8 матчей, 4 очка), после чего перешел в “Донбасс” (11 матчей, 6 очков). Отметим, что Матерухин трижды становился чемпионом Беларуси, и в каждом из сезонов признавался лучшим форвардом первенства. Также форвард трижды возглавлял список лучших снайперов в Экстралиге, дважды выигрывал Континентальный кубок, с “Донбассом” становился чемпионом Украины и наиболее полезным игроком сезона в ВХЛ.

Кроме того, в составе сборной Украины Матерухин провел 42 матча в чемпионатах мира в различных дивизионах.

Добавим, что “Днепр” с 41 очком занимает вторую ступень УХЛ, отставая от “Кременчуга” на 12 баллов, и опережая “Донбасс” на 4 балла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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