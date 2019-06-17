Кадрові перестановки не вирішать основних проблем у ЗСУ – Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що кадрові перепризначення не можуть розв'язувати глобальні проблеми у лавах ЗСУ. Про це він заявив в інтерв’ю "Донбас.Реалії", передає УНН.
"Оцінкою результатів перевірки повинно бути не те, що я когось перепризначив, – 10, 20, 30 посадовців різних рівнів. Основне завдання – це не просто усіх познімати. Це ж не піар, це робота. Головне – не втратити управління, головне – не зламати систему, яка правильно працює, а підкорегувати її. І це не значить, що відразу треба всіх звільняти. Якщо мене хтось після того не зрозуміє і не змінює стосунки — на усіх рівнях, як вони повинні відбуватися, – то, звичайно, будуть кадрові рішення", - заявив Хомчак.
За його словами, одна з основних проблем ЗСУ – це "нездорові стосунки" між військовослужбовцями.
"Є проблема, яку я бачу, – це стосунки у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення… Тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання… Тому що, коли солдат має проблему чи бачить проблему чи порушення та йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтеру чи ще комусь, щоб її вирішити, заходить наверх, щоб зверху це питання вирішили. Я так розумію, що це нездорові стосунки в колективі. Значить потрібно їх змінити", - зазначив Хомчак.
Нагадаємо, раніше Хомчак заявляв, що кількість військових частин Збройних сил України не скорочуватимуть, проте чисельність військових у них планують привести до оптимальної кількості.