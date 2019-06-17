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Кадровые перестановки не решат основных проблем в ВСУ – Хомчак

Киев • УНН

 • 15938 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что кадровые переназначения не могут решать глобальные проблемы в рядах ВСУ. Об этом он заявил в интервью "Донбас.Реалии", передает УНН.

Кадровые перестановки не решат основных проблем в ВСУ – Хомчак

"Оценкой результатов проверки должно быть не то, что я кого-то переназначил, - 10, 20, 30 должностных лиц различных уровней. Основная задача - это не просто всех поснимать. Это же не пиар, это работа. Главное - не потерять управление, главное - не сломать систему, которая правильно работает, а подкорректировать ее. И это не значит, что сразу надо всех увольнять. Если меня кто-то после этого не поймет и не меняет отношения - на всех уровнях, как они должны происходить, - то, конечно, будут кадровые решения", - заявил Хомчак.

По его словам, одна из основных проблем ВСУ - это "нездоровые отношения" между военнослужащими.

"Есть проблема, которую я вижу, - это отношения в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению... Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки... Потому что, когда солдат имеет проблему видит проблему или нарушения и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтеру или еще кому-то, чтобы ее решить, заходит наверх, чтобы сверху этот вопрос решили. Я так понимаю, что это нездоровые отношения в коллективе. Значит нужно их изменений ити", - отметил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак заявлял, что количество воинских частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако численность военных в них планируют привести к оптимального количества.

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