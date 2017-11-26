Кадиров заявив, що мріє покинути пост глави Чечні

"Можна сказати, це моя мрія. Бути керівником регіону і нести відповідальність за народ, за республіку перед Всевишнім, перед керівництвом держави, ну і перед народом - це дуже складно", - відповів Кадиров.

Він пояснив, що за кожну помилку потрібно буде відповісти "і в цьому житті, і в тому".

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"Тому я б сказав, що... ну, не те, що я втомився, що я не хочу служити... А я вважаю, що прийшов час. Колись потрібні були такі, як я - щоб воювати, навести порядок. А у нас сьогодні порядок, шанування, розуміння в суспільстві, в Росії. В першу чергу, що визнають нас як громадян Росії. Я вважаю, що у нас настав час зробити зміни і в Чеченській Республіці", - сказав глава регіону.

На питання про можливого наступника Кадиров зазначив, що "це прерогатива керівництва держави, це чин народу".

"Якщо мене запитають, кого ви хочете - є кілька людей, які на всы 100% можуть виконувати ці зобов'язання, обов'язки на вищому рівні. А так це - як вирішать. Ми вважаємо, а там свої розпорядження", - сказав він.