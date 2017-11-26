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Кадыров заявил, что мечтает покинуть пост главы Чечни

Кадыров заявил, что мечтает покинуть пост главы Чечни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чечни, так как считает, что для этого "пришло время". Об этом он заявил в эфире одной из программ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости. 

"Можно сказать, это моя мечта. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом — это очень сложно", — ответил Кадыров.

Он пояснил, что за каждую ошибку нужно будет ответить "и в этой жизни, и в той".

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"Поэтому я бы сказал, что… ну, не то, что я устал, что я не хочу служить… А я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", — сказал глава региона.

На вопрос о возможном преемнике Кадыров отметил, что "это прерогатива руководства государства, это решение народа".

"Если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне. А так это — как решат. Мы полагаем, а там располагают", — сказал он.

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