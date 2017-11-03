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Кадиров є частиною російської терористичної системи і може мати відношення до вбивства Окуєвої – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Чечні Рамзан Кадиров є частиною російської терористичної системи і теоретично може мати відношення до вбивства Аміни Окуєвої. Таку думку в ефірі програми “Право на владу” висловив президент Інституту Східного партнерства (Єрусалим) Авраам Шмулевич, повідомляє УНН.

“Кадиров робить те, що йому наказує Москва. Він ніби як субпідрядник. Москва дає йому якісь доручення, а він їх виконує. Кадиров має власні спецслужби, практично власних бойовиків. Він показав себе вкрай ефективно саме у справі міжнародних терактів. Багато супротивників Москви були вбиті людьми Кадирова. Кадиров — це частина російської терористичної системи, російської зовнішньої розвідки, російських диверсантів, тому цілком міг це зробити теоретично”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Кадиров заявив, що у вбивстві Окуєвої винна українська влада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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