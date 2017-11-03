Кадиров є частиною російської терористичної системи і може мати відношення до вбивства Окуєвої – експерт

“Кадиров робить те, що йому наказує Москва. Він ніби як субпідрядник. Москва дає йому якісь доручення, а він їх виконує. Кадиров має власні спецслужби, практично власних бойовиків. Він показав себе вкрай ефективно саме у справі міжнародних терактів. Багато супротивників Москви були вбиті людьми Кадирова. Кадиров — це частина російської терористичної системи, російської зовнішньої розвідки, російських диверсантів, тому цілком міг це зробити теоретично”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Кадиров заявив, що у вбивстві Окуєвої винна українська влада.