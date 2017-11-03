Кадыров является частью российской террористической системы и может иметь отношение к убийству Окуевой - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Чечни Рамзан Кадыров является частью российской террористической системы и теоретически может иметь отношение к убийству Амины Окуевой. Такое мнение в эфире программы “Право на власть” высказал президент Института Восточного партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич, сообщает УНН.
“Кадыров делает то, что ему приказывает Москва. Он вроде как субподрядчик. Москва дает ему какие-то поручения, а он их выполняет. Кадыров имеет собственные спецслужбы, практически собственных боевиков. Он показал себя крайне эффективно именно в деле международных терактов. Многие противники Москвы были убиты людьми Кадырова. Кадыров — это часть русской террористической системы, российской внешней разведки, российских диверсантов, поэтому вполне мог это сделать теоретически”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Кадыров заявил, что в убийстве Окуевой виновата украинская власть.