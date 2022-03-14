Кадирівці планували захопити дитячий будинок - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок. На відео, яке опублікував лідер Чечні, він нібито в Україні, передає УНН з посиланням на МВС.
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"Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - сказав Вадим Денисенко.
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Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.
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