Кадыровцы планировали захватить детский дом - МВД

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"Я не имею полномочий комментировать находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали свое видео. К счастью, детей раньше эвакуировали", - сказал Вадим Денисенко.

Детали

Советник главы МВД Украины также отметил, что цель видео Кадырова - показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды.

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