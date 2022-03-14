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Кадыровцы планировали захватить детский дом - МВД

Кадыровцы планировали захватить детский дом - МВД

Киев • УНН

 • 97459 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, есть подозрение, что боевики Рамзана Кадырова планировали захватить детский дом. На видео, которое опубликовал лидер Чечни, он якобы в Украине, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

"Я не имею полномочий комментировать находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали свое видео. К счастью, детей раньше эвакуировали", - сказал Вадим Денисенко.

Детали

Советник главы МВД Украины также отметил, что цель видео Кадырова - показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды.

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