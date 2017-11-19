Каденюк 20 років тому здійснив політ у космос
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У цей день 20 років тому відбулася історична подія для Незалежної України — Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля “Колумбія” здійснив політ у Космос. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав Президен України Петро Порошенко, передає УНН.
За словами Порошенка, з того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави.
"Ракето-носії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм", - додав Президент.
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Нагадаємо, 12 листопада 2017 року о 14 годині 20 хвилин за київським часом (7 годин 14 хвилин за північноамериканським східним часом) з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) проведено успішний пуск модернізованої ракети-носія (РН) "Антарес".