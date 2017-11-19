Каденюк 20 лет назад совершил полет в космос

По словам Порошенко, с тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы.

"Ракеты-носители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ", - добавил Президент.

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Напомним, 12 ноября 2017 года в 14 часов 20 минут по киевскому времени (7:14 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) проведено успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) "Антарес" .