Каденюк 20 лет назад совершил полет в космос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В этот день 20 лет назад произошло историческое событие для независимой Украины - Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" совершил полет в космос. Об этом на своей странице в Facebook напомнил Президен Украины Петр Порошенко, передает УНН.
По словам Порошенко, с тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы.
"Ракеты-носители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ", - добавил Президент.
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Напомним, 12 ноября 2017 года в 14 часов 20 минут по киевскому времени (7:14 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) проведено успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) "Антарес" .