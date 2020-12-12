Кабул виступив за продовження переговорів з талібами на афганській території
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Афганістан виступає за продовження переговорів між афганським урядом і рухом “Талібан”, але не в Досі, а на афганській території. Про це заявив радник президента Афганістану з питань безпеки Хамдулла Мухіб, пише Anadolu, передає УНН.
“Афганський уряд розглядає будь-яке місце для проведення переговорів, яке буде запропоновано талібами. Переговори за кордоном проводилися під впливом іноземних держав. Така ситуація не відповідає інтересам Афганістану”, — вважає Мухіб.
За останні місяці в Кабулі було скоєно кілька смертельних нападів, незважаючи на те, що “Талібан” і уряд Афганістану брали участь в мирних переговорах з вересня в Катарі. За півроку “Талібан” вчинив 53 напади смертників і 1250 вибухів, в результаті яких в Афганістані загинуло 1210 мирних жителів, а 2,5 тис. були поранені.
Нагадаємо, в суботу столиця Кабула знову піддалася ракетному обстрілу, є жертви і поранені.