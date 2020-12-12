Кабул выступил за продолжение переговоров с талибами на афганской территории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Афганистан выступает за продолжение переговоров между афганским правительством и движением “Талибан”, но не в Дохе, а на афганской территории. Об этом заявил советник президента Афганистана по вопросам безопасности Хамдуллах Мухиб, пишет Anadolu, передает УНН.
“Афганское правительство рассматривает любое место для проведения переговоров, которое будет предложено талибами. Переговоры за рубежом проводились под влиянием иностранных государств. Такая ситуация не отвечает интересам Афганистана”, — считает Мухиб.
За последние месяцы в Кабуле было совершено несколько смертельных нападений, несмотря на то, что “Талибан” и правительство Афганистана участвовали в мирных переговорах с сентября в Катаре. За полгода “Талибан” совершил 53 нападения смертников и 1250 взрывов, в результате которых в Афганистане погибло 1210 мирных жителей, а 2,5 тыс. были ранены.
Напомним, в субботу столица Кабула снова подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы и раненые.