Кабміну пора у відставку: Івченко розкритикував законопроект про скасування права на 2 безкоштовні га для всіх українців

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"Кабмін сьогодні зробив черговий крок на користь латифундій та агрохолдингізації України. Чомусь лише 6,5 млн людей змогли отримати ці два гектари землі, а іншим Кабмін заборонить цим законопроектом отримувати їх надалі. Напевно, ніхто не хоче шукати й повертати ту землю, яку за п’ять років вже втратила держава, а це мільйони гектарів, які можна було повернути ухваленням одного закону. Мова йде про тисячі розкрадених гектарів землі, які корупційними шляхами опинились в руках одних власників", - пояснює Івченко.

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За словами народного депутата, такий хід Кабміну є недалекоглядним.

"Законопроект не буде розвивати маленьке фермерство, не дасть змогу залучити у сільське господарство нових молодих людей, які відкриють фермерський бізнес, не розвиватиме сімейні фермерські господарства. Натомість — він дасть змогу корпоратизувати український аграрний бізнес. Кабмін ще раз довів, що його пора відправляти у відставку. Такий ганебний крок зовсім не стимулює розвиток агросектору в різних формах господарювання", - резюмував Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко впевнений, що фермери не зможуть викупити землю чи конкурувати за неї після відкриття ринку землі.