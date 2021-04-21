Кабміну пора у відставку: Івченко розкритикував законопроект про скасування права на 2 безкоштовні га для всіх українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів України під час чергового засідання погодив законопроект про внесення змін до закону про консолідацію земель сільськогосподарського призначення, а також низку інших земельних законів. Документ передбачає скасування права кожного українця на два безкоштовні гектари землі. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в коментарі УНН жорстко розкритикував дії уряду та пояснив, що стоїть за сумнівним законопроектом.
Цитата:
"Кабмін сьогодні зробив черговий крок на користь латифундій та агрохолдингізації України. Чомусь лише 6,5 млн людей змогли отримати ці два гектари землі, а іншим Кабмін заборонить цим законопроектом отримувати їх надалі. Напевно, ніхто не хоче шукати й повертати ту землю, яку за п’ять років вже втратила держава, а це мільйони гектарів, які можна було повернути ухваленням одного закону. Мова йде про тисячі розкрадених гектарів землі, які корупційними шляхами опинились в руках одних власників", - пояснює Івченко.
Деталі
За словами народного депутата, такий хід Кабміну є недалекоглядним.
"Законопроект не буде розвивати маленьке фермерство, не дасть змогу залучити у сільське господарство нових молодих людей, які відкриють фермерський бізнес, не розвиватиме сімейні фермерські господарства. Натомість — він дасть змогу корпоратизувати український аграрний бізнес. Кабмін ще раз довів, що його пора відправляти у відставку. Такий ганебний крок зовсім не стимулює розвиток агросектору в різних формах господарювання", - резюмував Івченко.
Доповнення
Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко впевнений, що фермери не зможуть викупити землю чи конкурувати за неї після відкриття ринку землі.