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Кабмину пора в отставку: Ивченко раскритиковал законопроект об отмене права на 2 бесплатных га для всех украинцев

Киев  •  УНН

 • 19761 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины во время очередного заседания согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других земельных законов. Документ предусматривает отмену права каждого украинца на два бесплатных гектара земли. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко  в комментарии УНН жестко раскритиковал действия правительства и объяснил, что стоит за сомнительным законопроектом.

Цитата:

"Кабмин сегодня сделал очередной шаг в пользу латифундий и агрохолдингизации Украины. Почему только 6,5 млн человек смогли получить эти два гектара земли, а другим Кабмин запретит этим законопроектом получать их в дальнейшем. Наверное, никто не хочет искать и возвращать ту землю, которую за пять лет уже потеряло государство, а это миллионы гектаров, которые можно было вернуть принятием одного закона. Речь идет о тысячах похищенных гектарах земли, которые коррупционными путями оказались в руках одних собственников", - объясняет Ивченко.

детали

По словам народного депутата, такой ход Кабмина является недальновидным.

"Законопроект не будет развивать маленькое фермерство, не даст возможность привлечь в сельское хозяйство новых молодых людей, которые откроют фермерский бизнес, не будет развивать семейные фермерские хозяйства. Вместо этого - он позволит корпоратизировать украинский аграрный бизнес. Кабмин еще раз доказал, что его пора отправлять в отставку. Такой позорный шаг вовсе не стимулирует развитие агросектора в различных формах хозяйствования", - резюмировал Ивченко.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко уверен, что фермеры не смогут выкупить землю или конкурировать за нее после открытия рынка земли.

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